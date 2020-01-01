Le survitrage est une solution simple et économique pour améliorer l’isolation thermique et acoustique d’une fenêtre existante sans la remplacer. Il consiste à ajouter un second vitrage sur la face intérieure ou extérieure d’une fenêtre, créant ainsi une lame d’air isolante. Facile à poser, le survitrage convient parfaitement aux projets de rénovation, notamment dans les bâtiments anciens où la conservation des menuiseries est souhaitée. Il réduit les pertes de chaleur, limite les courants d’air et atténue les nuisances sonores. Certaines versions sont démontables pour faciliter l’entretien. Parcourez les produits disponibles pour trouver des systèmes de survitrage adaptés à vos besoins techniques et à vos contraintes de chantier.