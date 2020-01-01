Système de douche à jet multiple, Hydrotherapie, Chronotherapie

Les systèmes de douche à jets multiples, intégrant l’hydrothérapie et la chromothérapie, transforment la salle de bain en un véritable espace bien-être. Grâce à des jets orientables et variés (pluie, massage, brumisation), ces installations offrent des soins personnalisés favorisant la détente musculaire, la stimulation de la circulation sanguine et la réduction du stress. La chromothérapie, quant à elle, utilise la diffusion de lumières colorées pour renforcer les effets relaxants ou énergisants de la douche. Ces systèmes sont particulièrement adaptés aux établissements de santé, spas, hôtels, mais aussi aux projets résidentiels haut de gamme. Les professionnels du BTP doivent veiller à sélectionner des équipements conformes aux normes en vigueur, garantissant durabilité, sécurité et facilité d'entretien. Sur cette page, découvrez une sélection de solutions techniques innovantes, répondant aux exigences des projets de construction neuve ou de rénovation, pour offrir une expérience de douche multisensorielle optimale.