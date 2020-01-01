Le tableau BT de répartition, divisionnaire et terminaux est indispensable pour la distribution de l’électricité dans les bâtiments résidentiels, tertiaires ou industriels. Il permet de répartir les circuits électriques de façon claire et sécurisée, en intégrant protections, commandes et dispositifs de coupure. Le tableau BT de répartition, divisionnaire et terminaux facilite l’identification des départs, l’ajout d’équipements et la maintenance. Robustes et modulaires, ces équipements s’adaptent aux contraintes de chaque installation basse tension. Leur conception garantit une continuité de service, une protection des personnes et des biens, tout en respectant les normes en vigueur. Choisir un tableau BT de répartition, divisionnaire et terminaux, c’est optimiser son infrastructure électrique avec des solutions fiables et évolutives.