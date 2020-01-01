Le tableau et coffret d'abonné extérieur est conçu pour protéger l’installation électrique en amont ou en complément d’un tableau intérieur, dans un environnement exposé. Résistant aux intempéries, aux chocs et aux UV, le tableau et coffret d'abonné extérieur garantit la sécurité des raccordements en limite de propriété ou en local technique extérieur. Il peut accueillir les disjoncteurs de branchement, les coupe-circuits ou les dispositifs de comptage, selon les normes en vigueur. Prêt à poser ou modulaire, le tableau et coffret d'abonné extérieur répond aux exigences des installateurs électriciens pour les maisons individuelles, bâtiments agricoles ou locaux techniques nécessitant une protection extérieure robuste.