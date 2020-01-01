Le tableau et coffret d'abonné intérieur constitue le cœur de l'installation électrique d’un logement ou d’un petit local professionnel. Il regroupe l’ensemble des protections électriques nécessaires à la sécurité des circuits : disjoncteurs, interrupteurs différentiels, délesteurs ou contacteurs. Le tableau et coffret d'abonné intérieur est conçu pour une pose en intérieur, dans une gaine technique, une entrée ou un local dédié. Il assure une répartition claire de l’alimentation et facilite les opérations de maintenance ou d’extension. Robuste et conforme aux normes en vigueur, le tableau et coffret d'abonné intérieur garantit la sécurité des personnes et des biens, tout en permettant une gestion rationnelle de l’énergie au sein de l’habitat ou du petit tertiaire.