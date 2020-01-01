Tapis brosse, paillasson

Les tapis brosses et paillassons sont essentiels pour assurer la propreté des espaces intérieurs en limitant l’entrée de salissures. Placés aux entrées de bâtiments, ces revêtements retiennent efficacement la poussière, la boue ou l’humidité grâce à leurs fibres techniques ou leur structure brossante. Ils contribuent à prolonger la durée de vie des sols intérieurs tout en améliorant la sécurité en période humide. Disponibles en différents formats, matières et coloris, ils s’intègrent facilement aux seuils des bâtiments résidentiels, tertiaires ou commerciaux. Certains modèles sont encastrables ou personnalisables selon les besoins du projet. Découvrez les solutions listées pour choisir le tapis adapté à l’usage, à la fréquentation des lieux et aux contraintes d’entretien.