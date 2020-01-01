Le tapis plat est une solution textile décorative et fonctionnelle, souvent utilisée dans les zones de passage, les halls ou les espaces de travail. Contrairement aux moquettes épaisses, il présente une surface fine, tissée ou bouclée, facile à entretenir et adaptée à un usage intensif. Les tapis plats sont appréciés pour leur stabilité, leur résistance à l’usure et leur facilité de nettoyage. Ils sont aussi disponibles en divers motifs, matières et coloris, pour s’intégrer dans des environnements variés, du bureau aux lieux publics. Certains modèles sont conçus pour une pose libre ou clipsable, simplifiant les interventions sur site. Consultez les produits présentés pour trouver le tapis plat qui répond aux besoins de vos projets en matière d’esthétique, d’usage et de performance.