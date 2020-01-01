Textile technique

Les textiles techniques regroupent un ensemble de matériaux textiles spécialement conçus pour répondre à des contraintes fonctionnelles élevées dans le domaine du bâtiment. Ignifuges, imperméables, respirants, renforcés ou filtrants, ils s’utilisent pour le renforcement d’enduits, les toitures, les isolations, les membranes ou les structures composites. Grâce à leurs propriétés mécaniques, thermiques ou chimiques spécifiques, ces textiles apportent sécurité, confort, durabilité et facilité de mise en œuvre sur chantier. Ils se déclinent en tissus, treillis, films ou feutres, et sont compatibles avec une grande variété de systèmes constructifs. Utilisés en neuf comme en rénovation, ils améliorent les performances globales des ouvrages. Pour chaque besoin métier, il existe une solution textile adaptée. Explorez les produits disponibles pour intégrer des textiles techniques à forte valeur ajoutée dans vos projets BTP.