Le thermostat est un élément clé dans la régulation des systèmes de chauffage, permettant de maintenir une température ambiante constante tout en optimisant les consommations d’énergie. Qu’il soit mécanique, numérique ou connecté, il s’adapte à tous types d’installations : chauffage individuel, plancher chauffant, radiateurs, chaudières ou pompes à chaleur. Facile à installer et à utiliser, le thermostat permet un pilotage précis, manuel ou automatique, en fonction des besoins et des plages horaires définies. Les modèles connectés offrent un contrôle à distance via smartphone ou tablette, et permettent une programmation fine pour chaque pièce. Cette page regroupe une sélection de thermostats adaptés aux projets des professionnels, en neuf comme en rénovation, pour concilier confort thermique et performance énergétique.