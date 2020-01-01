Le thermostat d’ambiance permet de réguler la température d’une pièce en fonction des besoins réels des occupants, assurant ainsi un confort optimal tout en limitant les consommations énergétiques. Placé dans la zone de vie principale, il agit directement sur le système de chauffage (chaudière, radiateur, plancher chauffant) pour maintenir une température constante. Disponible en version filaire ou sans fil, mécanique, électronique ou connecté, il s’adapte facilement à tous types d’installations. Certains modèles permettent également une programmation horaire ou une commande à distance via smartphone. Cette page propose une sélection de thermostats d’ambiance conçus pour les professionnels, en neuf comme en rénovation, alliant simplicité d’utilisation, efficacité et précision de régulation.