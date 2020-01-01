Le thermostat pneumatique est un dispositif de régulation utilisé principalement dans les systèmes de chauffage, de ventilation ou de climatisation centralisés, notamment dans les bâtiments tertiaires ou industriels. Il fonctionne sans électricité, en utilisant la pression de l’air comprimé pour transmettre les consignes de température aux équipements. Ce système est particulièrement adapté aux environnements sensibles (zones ATEX, laboratoires, établissements de santé) où la fiabilité, la sécurité et la simplicité d’entretien sont primordiales. Robuste et précis, le thermostat pneumatique permet une régulation linéaire ou tout-ou-rien selon les besoins. Cette page propose une sélection de thermostats pneumatiques conçus pour les professionnels du génie climatique, répondant aux exigences techniques les plus strictes.