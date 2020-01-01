Le thermostat tout-ou-rien est un dispositif de régulation simple qui commande le chauffage en mode binaire : marche ou arrêt. Lorsqu’une température de consigne est atteinte, le thermostat coupe l’alimentation du système, puis le relance dès que la température redescend. Ce fonctionnement basique convient parfaitement aux installations individuelles de petite ou moyenne puissance, notamment avec des radiateurs électriques, convecteurs ou planchers chauffants. Facile à installer et à utiliser, il offre une régulation fiable et économique, sans programmation complexe. Disponible en version mécanique ou électronique, il peut être mural, encastré ou déporté. Cette page présente une sélection de thermostats tout-ou-rien pour les professionnels, en neuf ou rénovation, avec des solutions robustes, accessibles et conformes aux normes en vigueur.