Tissu collé, Tissu mural

Le tissu mural collé est un revêtement décoratif appliqué directement sur le support par encollage, pour habiller les murs avec élégance. Il peut être en coton, lin, polyester ou fibres techniques et se décline en un large choix de finitions. Ce revêtement textile apporte chaleur visuelle, confort acoustique et une résistance aux microfissures. Il est souvent utilisé dans les hôtels, salles de réunion, logements haut de gamme ou boutiques. Certains modèles sont traités non-feu (classement M1) et lavables. Une solution simple à mettre en œuvre pour améliorer l’esthétique et le confort d’un intérieur professionnel.