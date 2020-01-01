Le tissu de verre pour armature d’enduit ou d’étanchéité est un renfort essentiel pour garantir la durabilité et la tenue mécanique des revêtements. Utilisé dans les systèmes d’isolation thermique par l’extérieur (ITE), les enduits de façade, les toitures ou encore les cuvelages, il assure une excellente résistance à la fissuration, aux chocs et aux déformations. Imputrescible, facile à poser et parfaitement compatible avec les mortiers ou résines, ce tissu technique optimise l’adhérence et la cohésion des couches de finition. Son maillage régulier permet une distribution homogène des contraintes et une meilleure stabilité du support. Les professionnels du bâtiment trouvent dans ces produits une solution fiable et durable pour renforcer les enduits, prévenir les désordres et améliorer les performances globales des ouvrages. Découvrez ici notre sélection de tissus de verre adaptés aux applications façade et étanchéité.