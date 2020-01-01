Tissu et feutre non tissé en matière plastique

Les tissus et feutres non tissés en matière plastique jouent un rôle essentiel dans de nombreux domaines du BTP, notamment pour le drainage, la filtration, la séparation ou la protection de membranes. Fabriqués à base de fibres synthétiques (polypropylène, polyester), ces matériaux techniques sont prisés pour leur légèreté, leur perméabilité, leur durabilité et leur résistance aux agents chimiques. Leur structure non tissée permet un excellent comportement mécanique et hydraulique, ce qui les rend particulièrement adaptés aux travaux de terrassement, d’assainissement, de voirie ou d’étanchéité. Qu’ils soient thermoliés ou aiguilletés, ces feutres assurent une parfaite adaptabilité aux formes des surfaces. Les professionnels du bâtiment peuvent ainsi s’appuyer sur une large gamme de solutions pour garantir des performances optimales selon les contraintes du chantier. Parcourez les produits référencés pour choisir la solution plastique adaptée à vos besoins.