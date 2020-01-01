Le tissu feutre à enduire ou peindre est une solution technique utilisée pour renforcer les supports muraux, masquer les irrégularités ou prévenir les fissurations. Il s’applique avant enduit ou peinture, assurant une base uniforme et durable. Utilisé en rénovation ou en neuf, ce revêtement améliore l’accroche des finitions et prolonge leur tenue. Idéal pour les supports fragiles ou à risques, il répond aux exigences des professionnels souhaitant un rendu soigné et pérenne.