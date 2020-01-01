Le tissu tendu mural est un revêtement haut de gamme qui allie esthétique, confort acoustique et personnalisation. Tendu sur rails ou baguettes, il recouvre parfaitement murs et plafonds sans colle ni couture visible. Il est utilisé dans les bureaux, hôtels, auditoriums, ou logements de standing pour créer des ambiances feutrées tout en améliorant l’absorption sonore. Ce revêtement peut intégrer une mousse ou une ouate pour renforcer ses performances thermiques et acoustiques. Disponible dans une grande variété de textures, motifs ou couleurs, il permet aussi une impression numérique sur mesure. Ce système est démontable, réutilisable et conforme aux normes feu.