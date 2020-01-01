Tour de refroidissement

Les tours de refroidissement permettent d’évacuer la chaleur d’un circuit fermé vers l’atmosphère, en utilisant l’évaporation de l’eau. Indispensables dans les centrales thermiques, les usines ou certains immeubles de grande hauteur, elles assurent un refroidissement constant et contrôlé des équipements. Leur efficacité dépend de la surface d’échange, du débit d’air et de la régulation. Disponibles en circuit ouvert ou fermé, elles doivent respecter des normes strictes de maintenance et de rejet. Une solution clé pour les installations à forte puissance thermique.