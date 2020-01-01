Tourelle de toiture

Les tourelles de toiture assurent l’extraction d’air des bâtiments en toiture terrasse ou pente. Utilisées en ventilation générale, désenfumage ou extraction industrielle, elles offrent un débit élevé et une évacuation rapide des fumées, gaz ou poussières. En version hélicoïde ou centrifuge, elles résistent aux conditions extérieures et garantissent une ventilation fiable et conforme. Faciles à poser sur chevêtre ou lanterne, elles s’adaptent aux bâtiments tertiaires, industriels et ERP. Un choix crucial pour la sécurité et la performance des installations.