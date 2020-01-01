Le traitement des supports est une étape clé pour garantir l’adhérence et la durabilité des revêtements de sol. Cette préparation comprend le nettoyage, le dépoussiérage, l’application de primaires, fixateurs ou ragréages pour corriger les irrégularités. Les solutions proposées assurent une compatibilité optimale avec les colles, mortiers ou enduits, en fonction de la nature du support (béton, chape, bois, carrelage ancien). Retrouvez ici les produits professionnels nécessaires pour fiabiliser vos poses et optimiser les performances des systèmes de sol.