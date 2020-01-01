Préparation, sous-couches et isolants pour revêtements de sols

La préparation des supports, les sous‑couches techniques et les isolants pour revêtements de sols constituent un fondement essentiel de vos chantiers BTP. Destinés à garantir planéité, adhérence, isolation thermique et acoustique, ces éléments assurent la performance et la durabilité des sols posés en PVC, parquet, carrelage ou résines. Panneaux de polystyrène expansé, mousses isolantes, films pare‑vapeur ou chapes allégées permettent d’optimiser les performances énergétiques et le confort intérieur. Ces produits respectent les normes NF EN 13163 ou Acermi, et s’adaptent aux exigences des projets résidentiels, tertiaires ou industriels. Retrouvez ici les solutions référencées par les fabricants leaders, répondant aux usages techniques et réglementaires des professionnels du bâtiment. Consultez cette sélection pour sécuriser vos travaux.