Le transformateur BT-BT de sécurité est conçu pour isoler électriquement deux circuits basse tension tout en assurant une alimentation sécurisée et stable. Il joue un rôle clé dans la protection des utilisateurs et des équipements contre les risques électriques, notamment dans les installations industrielles, tertiaires ou en environnement humide. Le transformateur BT-BT de sécurité garantit une tension constante et une parfaite séparation galvanique entre l’alimentation principale et les circuits sensibles. Il s’intègre facilement dans un tableau électrique ou une armoire de commande, avec des versions monophasées ou triphasées selon les besoins. Disponible en version nue ou protégée, le transformateur BT-BT de sécurité répond aux normes en vigueur en matière de sécurité et de fiabilité, tout en offrant une grande durabilité dans le temps.