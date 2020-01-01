Transformation, transport, haute tension

La transformation et le transport en haute tension constituent les premières étapes du réseau électrique, assurant l’acheminement de l’énergie depuis les sites de production jusqu’aux zones de consommation. Les transformateurs HT élèvent ou abaissent les tensions pour optimiser la distribution et limiter les pertes. Le transport s’effectue via des lignes aériennes ou câbles souterrains, nécessitant des isolateurs, pylônes, parafoudres et équipements de coupure haute tension. Ce réseau stratégique exige des composants robustes, normés et performants, capables de résister aux contraintes mécaniques, thermiques et environnementales. Les installations HT jouent un rôle clé dans la sécurité d’approvisionnement et l’équilibre du système électrique. Explore ici une sélection de solutions professionnelles pour garantir la fiabilité et la performance des infrastructures de transport électrique.