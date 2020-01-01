La trappe est un élément discret mais indispensable pour l’accès aux gaines techniques, réseaux électriques, vannes ou faux-plafonds. Qu’elle soit murale, de plafond ou de sol, elle permet une intervention rapide en toute sécurité, tout en assurant une finition soignée. Les modèles varient selon l’usage : trappes coupe-feu, étanches, isolées, invisibles ou verrouillables. Fabriquées en métal, plâtre, PVC ou matériaux composites, elles s’intègrent dans tous types de configurations, en neuf comme en rénovation. Cette page vous propose un large choix de trappes techniques, adaptées aux exigences des professionnels en matière de sécurité, d’accessibilité et d’esthétique.