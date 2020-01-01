Trappe et panneau pour distribution aéraulique

Les trappes et panneaux pour réseaux aérauliques permettent d'accéder aux conduits pour inspection, entretien ou réglage. Conformes aux normes d’hygiène et de sécurité, ils sont indispensables pour garantir la maintenance des installations CVC. Étanches à l’air et faciles à poser, ils s’intègrent en faux plafond ou en paroi selon les configurations du bâtiment. Proposés en divers formats et matériaux, ils répondent aux exigences esthétiques et techniques des projets. Sélectionnez des solutions pratiques pour faciliter la gestion de vos réseaux.