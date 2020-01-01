Traversée d'étanchéité

Les traversées d’étanchéité sont des éléments techniques essentiels pour assurer la continuité de l’étanchéité autour des conduits, gaines, câbles ou évacuations qui traversent les toitures, terrasses ou façades. Elles permettent de réaliser des finitions étanches et durables, en évitant les infiltrations d’eau ou d’air au niveau des points singuliers. Disponibles en différents diamètres, matériaux (PVC, inox, EPDM…) et formes, ces dispositifs s’adaptent aux configurations du chantier et aux types de membranes utilisées (bitumineuses, synthétiques, liquides). Leur mise en œuvre rapide et leur fiabilité en font une solution incontournable pour sécuriser les zones sensibles. Retrouvez ici une sélection de traversées d’étanchéité professionnelles, conformes aux normes en vigueur, pour une protection optimale des bâtiments.