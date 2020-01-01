Le treillis soudé est une armature préfabriquée en acier, largement utilisée dans la construction pour renforcer les dalles, planchers, murs et voiles en béton armé. Composé de fils longitudinaux et transversaux soudés entre eux, il garantit une mise en œuvre rapide, précise et conforme aux plans d’ingénierie. Disponible en différents formats, diamètres et maillages, le treillis soudé optimise la répartition des charges et limite les risques de fissuration. Son usage permet également un gain de temps et une sécurité accrue sur les chantiers. Il répond aux exigences des normes NF et Eurocodes et se décline en versions standard ou sur-mesure selon les besoins du projet. Recommandé pour les travaux de gros œuvre, d’ouvrages publics ou industriels, le treillis soudé est un incontournable des solutions de ferraillage. Parcourez notre sélection de produits pour choisir l’armature adaptée à vos plans béton.