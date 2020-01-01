Tringle et accessoire pour rideau et voilage

Les tringles et accessoires pour rideaux et voilages sont essentiels pour garantir une pose stable, durable et esthétique. Disponibles en version classique, extensible, sur mesure ou motorisée, ces équipements permettent une fixation murale ou plafond. En métal, bois ou PVC, ils s’intègrent dans tous les types de décors, du plus traditionnel au plus contemporain. Les accessoires associés (embouts, anneaux, supports, cordons) assurent une finition soignée et une manipulation fluide. Cette page propose des solutions adaptées aux besoins des professionnels pour l’aménagement résidentiel, tertiaire ou hôtelier.