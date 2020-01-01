Tube de chasse pour WC

Les tubes de chasse pour WC sont des éléments essentiels assurant la liaison entre le mécanisme de chasse d'eau et la cuvette, garantissant ainsi une évacuation efficace et hygiénique des eaux usées. Conçus pour répondre aux exigences des installations sanitaires, notamment dans les collectivités, ces tubes doivent allier robustesse, durabilité et conformité aux normes en vigueur. Disponibles en différentes configurations (droits, coudés, extensibles) et matériaux (PVC, laiton chromé, inox), ils s'adaptent à diverses configurations d'installation, qu'il s'agisse de réservoirs apparents ou encastrés. Certains modèles intègrent des caractéristiques spécifiques, telles que des diamètres adaptés (Ø28, Ø32 mm) ou des systèmes de fixation renforcés, pour répondre aux contraintes des établissements recevant du public. Sur cette page, découvrez une sélection de tubes de chasse performants, adaptés aux projets de construction neuve ou de rénovation, pour des installations sanitaires fiables et durables.