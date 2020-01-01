Tube et raccord en acier galvanisé

Les tubes et raccords en acier galvanisé sont particulièrement adaptés aux réseaux hydrauliques soumis à de fortes contraintes mécaniques ou thermiques. Grâce à leur traitement anticorrosion, ils offrent une excellente résistance à l’humidité, aux chocs et aux variations de température. Ils sont utilisés pour la distribution d’eau, le chauffage, l’air comprimé ou certaines applications industrielles. Leur assemblage s’effectue généralement par vissage ou soudage. Sur cette page, découvrez une sélection de tubes et raccords en acier galvanisé conçus pour répondre aux exigences de robustesse et de longévité des professionnels du BTP.