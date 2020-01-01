Tube et raccord en acier inox

Les tubes et raccords en acier inoxydable (inox) sont reconnus pour leur résistance exceptionnelle à la corrosion, aux fortes températures et aux environnements agressifs. Utilisés en industrie, en plomberie ou pour l’eau potable, ils sont adaptés aux chantiers nécessitant hygiène, durabilité et robustesse. L’assemblage peut se faire par soudure, sertissage ou vissage selon les besoins. L’inox convient aussi bien aux installations apparentes qu’encastrées. Sur cette page, accédez à une sélection de tubes et raccords inox conformes aux normes en vigueur, pensée pour les professionnels exigeants.