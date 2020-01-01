Tube et raccord en fonte

Les tubes et raccords en fonte sont principalement utilisés pour l’évacuation des eaux usées, des eaux pluviales ou pour les colonnes techniques dans les bâtiments collectifs et tertiaires. Appréciés pour leur solidité, leur faible dilatation thermique et leur isolation acoustique, ils offrent une grande longévité. Leur assemblage se fait par emboîtement avec joints ou à l’aide de colliers spécifiques. Conformes aux normes en vigueur, ces produits sont adaptés aux ouvrages soumis à des contraintes de feu, de pression ou d’usure. Sur cette page, retrouvez une sélection de solutions techniques en fonte pour vos projets de construction ou de rénovation.