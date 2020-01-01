Tube et raccord en polybutylène

Le polybutylène est un matériau souple et durable, utilisé pour les installations sanitaires ou de chauffage. Les tubes et raccords en polybutylène offrent une bonne résistance thermique et chimique, et conviennent parfaitement aux réseaux encastrés. Faciles à poser par emboîtement ou sertissage, ils assurent une excellente étanchéité. Bien que moins courant aujourd’hui face au PER ou multicouche, le polybutylène reste présent dans de nombreux bâtiments existants, nécessitant des produits compatibles pour l’entretien ou la rénovation. Retrouvez ici une sélection technique dédiée aux pros.