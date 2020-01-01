Une unité locale de télégestion permet de contrôler et d'automatiser des équipements techniques au niveau d’un site ou d’une zone spécifique. Reliée à un poste central, elle recueille les données locales et applique les consignes de régulation. Ces unités assurent un fonctionnement autonome en cas de coupure de la supervision centrale, garantissant la continuité de service. Idéales pour les installations en réseau (GTB, chauffage urbain, éclairage public...), elles s’intègrent facilement à un système de gestion global. Découvrez les références disponibles pour renforcer vos dispositifs de télégestion.