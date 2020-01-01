La vanne d’arrêt est un composant essentiel des installations hydrauliques dans le secteur du bâtiment. Elle permet d’isoler une section du réseau pour effectuer des opérations de maintenance, de réparation ou de modification sans interrompre l’ensemble du système. Utilisée dans les circuits d’eau potable, de chauffage ou d’arrosage, la vanne d’arrêt assure une gestion efficace des flux. Les modèles à boisseau sphérique, souvent en laiton ou en acier inoxydable, offrent une manœuvre rapide par quart de tour et une étanchéité fiable. Disponibles en différentes configurations (mâle/mâle, femelle/femelle, à écrou tournant), elles s’adaptent aux diverses contraintes des chantiers. Conformes aux normes en vigueur, ces vannes garantissent sécurité et durabilité. Sur cette page, découvrez une sélection de vannes d’arrêt adaptées aux besoins des professionnels du BTP, pour des installations performantes et pérennes.