Vasque, lavabo

Les vasques et lavabos sont des éléments clés de l’aménagement des salles d’eau, combinant fonctionnalité, confort et design. Destinés aux logements, établissements recevant du public ou locaux professionnels, ils se déclinent en modèles à poser, encastrer, suspendus ou sur colonne. Fabriqués en céramique, résine, inox ou matériaux composites, ils s’intègrent dans tous les styles et configurations. Les professionnels du BTP privilégient des équipements durables, faciles à entretenir et conformes aux normes d’accessibilité et d’hygiène. Selon les besoins, les vasques peuvent être équipées de plage de robinetterie, de trop-plein ou de fixations renforcées. Découvrez ici une sélection de lavabos et vasques adaptés aux projets de construction ou de rénovation.