Le ventilateur centrifuge est utilisé dans les installations nécessitant une forte pression d’air, notamment en réseaux longs ou complexes. Grâce à son fonctionnement radial, il offre un débit régulier et silencieux, idéal pour les systèmes de traitement d’air, de désenfumage ou d’extraction industrielle. Son rendement élevé en fait un choix privilégié pour les environnements exigeants. Disponible en simple ou double aspiration, il garantit fiabilité, durabilité et adaptation à toutes les configurations techniques du bâtiment.