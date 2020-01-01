Ventilateur hélicoïdal

Les ventilateurs hélicoïdaux sont adaptés à la ventilation générale des locaux industriels, tertiaires ou agricoles. Montés en gaine ou sur paroi, ils assurent un renouvellement d’air efficace à faible pression, avec un bon débit. Compacts et simples à poser, ils sont idéaux pour l’extraction directe ou la ventilation traversante. Disponibles en version murale, axiale ou gainable, ils conviennent aux besoins standards en ventilation. Un choix économique et performant pour les installations de moyenne puissance.