La ventilation de sous-couche d’étanchéité joue un rôle essentiel dans la pérennité des toitures plates ou inclinées. Elle permet d’évacuer l’humidité piégée sous les membranes d’étanchéité et d’éviter la formation de cloques, fissures ou décollements. En favorisant la circulation de l’air, ces dispositifs garantissent une meilleure durabilité des revêtements bitumineux ou synthétiques, tout en contribuant à la performance thermique du bâtiment. Faciles à intégrer lors de la mise en œuvre, les systèmes de ventilation s’adaptent aux chantiers neufs comme aux rénovations. Les professionnels du BTP y trouvent une solution fiable pour améliorer l’efficacité de l’étanchéité et réduire les risques de désordres liés à la condensation. Consultez les produits proposés pour identifier la ventilation de sous-couche la mieux adaptée à vos projets.