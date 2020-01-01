La ventilation mécanique contrôlée double flux et la ventilation par insufflation (VMI) répondent aux enjeux de confort, d’hygiène et de performance énergétique dans les bâtiments. La VMC double flux permet de récupérer les calories de l’air extrait pour préchauffer l’air neuf, réduisant ainsi les besoins de chauffage. Quant à la VMI, elle introduit de l’air filtré et tempéré pour surpressuriser le logement, limitant les infiltrations et les pertes de chaleur. Ces systèmes assurent un renouvellement d’air constant, un bon équilibre hygrométrique et une qualité de l’air intérieur optimale, tout en respectant les réglementations thermiques. Idéales pour les constructions neuves ou rénovées.