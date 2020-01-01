Ventilation de parking

La ventilation des parkings souterrains ou clos est indispensable pour garantir la sécurité des usagers et la conformité réglementaire. Ces systèmes permettent l’évacuation efficace des gaz toxiques (CO, NOx), des particules fines, ainsi que des fumées en cas d’incendie. Ils assurent également un renouvellement d’air adapté pour éviter toute stagnation nocive. Ventilation mécanique à débit variable, désenfumage, ventilation jet fan : les solutions disponibles s’adaptent à la configuration du parking, au volume traité et aux obligations normatives. Ces équipements doivent allier performance, fiabilité et discrétion acoustique pour répondre aux exigences des bureaux d’études et des installateurs. Retrouvez une sélection de dispositifs techniques conçus pour sécuriser vos infrastructures.