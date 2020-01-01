La ventilation mixte ou naturelle exploite les différences de pression et de température pour renouveler l’air intérieur sans recours systématique à une énergie mécanique. En combinant ouvertures naturelles, conduits, grilles et parfois des ventilateurs d’appoint, ces systèmes assurent un bon équilibre entre confort thermique, économie d’énergie et respect de l’environnement. Ils sont souvent utilisés dans les bâtiments scolaires, tertiaires ou logements collectifs où les besoins varient selon l’usage et l’occupation. La ventilation naturelle ou hybride s’intègre dans une démarche bioclimatique ou HQE, avec un dimensionnement adapté aux spécificités du bâti.