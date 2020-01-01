Le vernis à l’huile est une finition traditionnelle utilisée principalement pour la protection du bois en intérieur. Il pénètre en profondeur les fibres du matériau, les nourrit et les protège durablement contre l’usure, l’humidité et les taches. Il offre un aspect chaleureux, légèrement ambré, souvent recherché pour les meubles, parquets ou boiseries apparentes. Son temps de séchage plus long permet un travail soigné avec un bon tendu. Il peut être utilisé pur ou en mélange selon le rendu souhaité. Ce type de vernis est apprécié pour son rendu naturel et sa facilité de rénovation. Les artisans et professionnels l’utilisent sur des chantiers de restauration ou de décoration haut de gamme. Découvre ici une sélection de vernis à l’huile adaptés à la mise en valeur du bois.