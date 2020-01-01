Le vernis est un revêtement transparent ou légèrement teinté utilisé pour protéger et valoriser les supports, notamment en bois ou métal. Il forme un film de finition résistant à l’abrasion, aux rayures, à l’humidité et aux taches. Les vernis s’appliquent aussi bien en intérieur qu’en extérieur, sur des ouvrages décoratifs ou techniques : meubles, parquets, menuiseries, rampes, bardages… Disponibles en version acrylique, polyuréthane ou alkyde, ils offrent différents aspects (mat, satiné, brillant) et niveaux de protection. Le vernis conserve l’aspect naturel du support tout en améliorant sa durabilité. Les professionnels l’utilisent pour garantir des finitions soignées et résistantes dans le temps. Retrouvez ici une sélection de vernis performants adaptés à vos chantiers, selon le support, l’usage et l’environnement d’application.