Le vernis acrylique est une solution à base d’eau, sans solvant agressif, idéale pour les travaux intérieurs en finition décorative ou protectrice. Transparent, il s’applique sur bois, plâtre, pierre, béton ou surfaces peintes pour préserver leur aspect tout en les protégeant contre l’usure, les salissures et les UV. Facile à appliquer, à séchage rapide et faible en odeur, il convient parfaitement aux locaux sensibles (logements, écoles, bureaux). Il existe en finition mate, satinée ou brillante selon le rendu souhaité. Moins résistant que les vernis solvantés sur les supports fortement sollicités, il est néanmoins très apprécié pour son confort d’usage et sa compatibilité environnementale. Découvre ici les vernis acryliques adaptés aux chantiers soucieux de la qualité de l’air et des performances esthétiques.