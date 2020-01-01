Le vernis aldéhydo-phénolique est formulé pour offrir une résistance exceptionnelle à la chaleur, aux solvants et aux produits chimiques. Thermodurcissable, il est principalement utilisé en milieux industriels, sur équipements mécaniques, tuyauteries, structures métalliques ou pièces techniques exposées à des températures élevées. Il offre un film dur, brillant et protecteur, capable de supporter des conditions extrêmes sans altération. Ce vernis est prisé pour les applications où la tenue mécanique et chimique est primordiale. Il garantit également une bonne stabilité dimensionnelle. Les professionnels du bâtiment et de l’industrie l’utilisent dans les environnements agressifs ou techniques. Retrouve ici une sélection de vernis aldéhydo-phénoliques adaptés aux usages intensifs.