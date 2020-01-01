Le vernis alkyde est un revêtement solvanté reconnu pour sa résistance, sa durabilité et son rendu soigné. Il s’applique sur bois, métal ou supports apprêtés en intérieur comme en extérieur. Idéal pour les parquets, meubles, menuiseries ou structures métalliques, il protège contre les rayures, l’humidité et les chocs. Disponible en finition mate, satinée ou brillante, il offre un tendu impeccable et une excellente adhérence. Son temps de séchage est plus long qu’un vernis à l’eau, mais il assure une finition très résistante. Il est particulièrement prisé sur les chantiers exigeant une protection renforcée et un rendu traditionnel. Les professionnels l’utilisent pour des travaux durables sur boiseries ou éléments exposés. Découvre ici les vernis alkydes les plus adaptés à ton chantier.