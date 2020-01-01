Le vernis antisolaire pour vitrage est une solution de protection solaire appliquée directement sur le verre. Il permet de réduire les apports thermiques liés au rayonnement solaire, d’atténuer l’éblouissement et de filtrer les UV. Utilisé dans les bâtiments exposés au soleil, il améliore le confort d’été tout en limitant le recours à la climatisation. Ce type de produit est adapté aux vitrages existants, en neuf ou en rénovation, dans le résidentiel comme dans le tertiaire. Il peut également contribuer à la préservation du mobilier intérieur. Grâce à sa pose simple et rapide, le vernis antisolaire constitue une alternative pratique aux vitrages spécifiques ou aux protections extérieures. Explorez les solutions disponibles pour vos projets de protection solaire.