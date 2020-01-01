Vernis glycerophtalique

Le vernis glycéro­phtalique est un vernis solvanté traditionnel réputé pour sa grande résistance à l’humidité, à l’abrasion et aux rayures. Il offre un film tendu, brillant ou satiné, durable et parfaitement adapté aux boiseries, parquets, meubles ou huisseries en intérieur. Ce vernis forme une barrière protectrice efficace contre les chocs et les salissures, tout en valorisant l’aspect du bois. Il est particulièrement apprécié pour son rendu esthétique et sa tenue dans le temps. Bien qu’il nécessite une bonne ventilation lors de l’application, il reste un incontournable pour les chantiers de finition exigeants. Les professionnels du bâtiment le privilégient pour sa robustesse et sa facilité d’entretien. Découvre ici des vernis glycéro­phtaliques performants pour une finition durable.