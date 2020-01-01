Le vernis nitrocellulosique est une solution à séchage rapide largement utilisée en ébénisterie, menuiserie et ameublement. Il offre un rendu brillant ou satiné très fin, sans surépaisseur, mettant en valeur le veinage du bois. Ce vernis permet une application en plusieurs couches fines avec un excellent pouvoir garnissant et un ponçage facile entre les passes. Il est particulièrement adapté aux intérieurs, sur meubles, portes, boiseries ou éléments décoratifs. Bien que moins résistant à l’eau et aux produits chimiques que d’autres formulations, il est apprécié pour son esthétique et sa rapidité de mise en œuvre. Les professionnels l’utilisent pour des finitions soignées, notamment dans les chantiers de décoration ou de restauration de mobilier. Retrouve ici des vernis nitrocellulosiques performants et faciles à appliquer.